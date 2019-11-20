Политолог о заявлении Турции о "невыполнении обещаний": Анкара не скрывает своих целей

Политолог Ильгар Велизаде рассказал, с чем связано заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности возобновить трансграничную операцию "Источник мира".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить "Источник мира", если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.

В заявлении министра иностранных дел Турции, по сути, нет ничего нового, поскольку официальная Анкара не скрывает своих целей в рамках создания зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, заявил Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

Турция готова возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если "Силы народной самообороны" не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Заявление турецкого министра является следствием операции по выявлению и нейтрализации сил террористической организации ПКК, которая недавно проходила в Турции, и желания турецкой стороны как можно скорее обезопасить свои южные и юго-восточные границы от действий курдских террористов", - отметил Велизаде.

Возможное возобновление Турцией военной операции в Сирии может привести к обострению ситуации, заявили в Минобороны России.

Ранее США и Турция договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось 22 октября. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. В частности, в документе говорится о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

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