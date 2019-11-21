Боян о сборе мандаринов в Абхазии: мелкие и черные выкидываем - нет консервного завода

Боян о сборе мандаринов в Абхазии: мелкие и черные – выкидываем, нет консервного завода /

В Абхазии начался сбор урожая цитрусовых, вместе с тем вновь встает проблема утилизации некондиционных мандаринов. Главный агроном совхоза "София" Георгий Боян в интервью Sputnik Абхазия отметил, что в этом году, непригодных к реализации мандаринов много, больше, чем в прошлом.

"Стараемся как можно чище собирать, но если плод ниже стандартного, то есть диаметр плода 3,8 сантиметра, то мы, бывает, оставляем и на деревьях. Потому что такие мандаринки некуда девать. У нас нет перерабатывающего цеха, консервного завода. Даже среди тех, которые уже собраны, есть поврежденные, черные, рваные. Их приходится грузить на самосвал и выкидывать. Урожай в этом году, мы думаем, будет тонн 200, может, меньше. А таких плодов из всего урожая больше половины. Их можно было бы сдавать на переработку, но ведь некуда. Мы могли бы отдавать их по себестоимости и даже меньше, хотя бы покрывали стоимость оплаты рабочим. Собрать ящик мандаринов, а это 15 килограммов, стоит 50 рублей. В хороший урожайный год сборщик может собрать 35-40 ящиков, в этом году больше 18 еще не смогли собрать", - сказал Боян.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.