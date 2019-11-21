Барциц об участии в SIFT- 2019: эффективный способ привлечения турпотока

Исполняющий обязанности заместителя председателя Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как проходит турфорум в Сочи и что дает участие в нем.

VI Международный туристский форум SIFT-2019 и IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходят с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц отметил, что абхазская делегация единственная из зарубежья, которая приглашена на турфорум в Сочи.

"Для нас почетно участвовать в форуме. Впервые на данной площадке было предоставлено приветственное слово главе нашей делегации, председателю Госкомитета по курортам и туризму Автандилу Гарцкия. Очень уважительно отнеслись к нам", - отметил Барциц.

Он рассказал, что для турагентов и туроператоров РФ на территории Абхазии уже завтра будет проведен рекламно-информационный тур, в котором примут участие около 40 человек.

"Приоритетной задачей нашего ведомства является увеличение турпотока в нашу республику. Рекламно-информационные туры в этом вопросе являются эффективным способом. Мы привозим туроператоров, которые имеют сеть турагентов, привлекающих туристов в ту или иную страну. Сейчас мы пытаемся переориентировать этот поток в нашу республику", - рассказал Барциц.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участники форума туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии. Делегация Абхазии принимает участие в нем с 2015 года.

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