Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"

А еще жить без выходных, нести груз ответственности и ходить к психологу, чтобы справиться с критикой. Каждый ли может стать блогером? Разбираемся вместе с Сашей Митрошиной.
Эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LiveLib.
Сколько должно быть подписчиков, чтобы считать себя блогером? Можно ли знать заранее, какой контент вызовет эмоцию у аудитории и "выстрелит"? Нужно ли искусственно подстраиваться под подписчиков, угадывать их мнение и интерес? Существуют ли универсальные советы, как стать успешным блогером? И почему они столько зарабатывают, если просто рассказывают про свою жизнь?
Ваня и Ксюша задают неудобные вопросы блогеру Саше Митрошиной, автору-номинанту премии "Выбор читателей" портала LiveLib.
В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели. Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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