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Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре

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Темы:
Подкасты РИА (220)
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Sputnik Абхазия

Жалеет, что потратил деньги на билет на "Джокера" и готов "сдавать" в прокуратуру нечестных продюсеров. Министр культуры России Мединский о том, как победить "билетную мафию" и почему ему не обидно зарабатывать меньше директоров музеев.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему цена на билет в театр должна быть гибкой, как на самолет или поезд? Должны ли быть у театра идеологические задачи и почему "не все театры одинаково социальны"? Зачем возвращать деньги иностранным кинокомпаниям, и как это привлечёт туристов? Почему картины продолжают исчезать из музеев, а Россия и Газпром недооценены за рубежом? И кому мешает "костлявая рука Мединского"?

Отвечает лично министр культуры России:

1:00 В каких случаях он сам платит за билет в театр и о профдеформации (станки, станки…) 
2:40 Что нужно сделать с российскими неокупаемыми театрами и правильно ли, когда театр – это труппа, а не хозяйственный объект
4:00 Нужно ли государственным театрам выходить на окупаемость или их эффективность
9:05 Почему детей надо кормить мороженым в театре и разница с YouTube
11:15 Как нужно следить за качеством контента
12:00 Борьба с билетной мафией (пока не победили), как победят (руки развязаны), как интернет портит жизнь и фейковые страницы (откуда не ждали)
13:45 Надо бы ввести принцип продажи билетов с гибкими ценами (как на поезда и самолеты)
15:20 Идеологических задач нет, но не все театры одинаково социальны, а доходы выросли в 2,5 раза
17:05 Потратил деньги на "Джокера", настроение себе испортил
18:00 Про продюсеров, которые "денег потырили по карманам"
19:00 Про тайное участие в создании блокбастеров
21:40 У нас самый открытый кинорынок в мире и "костлявая рука Мединского"
25:40 Как у нас теперь всё хорошо с мультипликацией
27:00 Про разоренные музеи и исчезнувшие картины
29:00 Про маленькие региональные музеи и благополучные частные
33:30 Про резкий рост зарплат и директоров, который получают гораздо больше министра (ему не обидно)
36:50 Про образование в культуре, проблемы с продюсерами и управленцами
40:00 Россия недооценена за рубежом. И Газпром.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Темы:
Подкасты РИА (220)


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