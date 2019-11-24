Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют

Выход на лед вниз головой, триста выступлений в год и новый город каждую неделю. Что значит быть артистом современного цирка? Есть ли у них шанс на личную жизнь?

Какие необычные технологии используют в представлении? За что могут оштрафовать? И почему цирк уже не такой, как раньше? Объясняет артистка Цирка дю Солей Николь Госвияни.

Что еще нужно уметь делать артисту, кроме самих трюков, чтобы попасть в дю Солей? Есть ли у них дублеры и зачем каждому знать множество ролей? Коллеги по труппе — конкуренты или семья? "Спортивно" ли использовать страховку?

Можно ли артистам общаться с поклонниками и ужинать в незнакомых ресторанах? И за какие проступки могут оштрафовать или уволить?

Про "цирковую кухню" в прямом и переносном смысле рассказывает артистка Цирка дю Солей Николь Госвияни:

1:05 Как попасть в Цирк дю Солей

5:00 Про романтику кочевой жизни

6:00 Цирк или большой спорт: что труднее

9:40 "Ветеран фигурного катания", или когда цирковые артисты выходят на пенсию

13:10 Большой спорт — театр — цирк: чем они похожи?

14:10 Цирковая кухня и путешествующая столовая

16:00 Что не рекомендуется делать артистам вне цирка и чем это чревато

16:50 От чего зависит зарплата артиста

18:15 За что штрафуют и увольняют

19:30 Коллеги по труппе — конкуренты или семья?

22:20 Ревность или зависть? Отношения с традиционным цирком

22:45 "Выход на лед вниз головой": необычные технологии в цирке

24:20 "Не спортивно"! Нужна ли страховка?

26:10 Поклонники и промышленный шпионаж: может ли артист неформально общаться со зрителями

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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