Гарцкия о зимних курортах Абхазии: большой прогресс

Несколько лет назад можно было пересчитать по пальцам одной руки туристические объекты, работающие в Абхазии в зимний период, вспомнил Автандил Гарцкия.

"Потому что зимой бывает, что выключают свет, связано это и с большими расходами. В основном в этом участвуют более компактные и технологически оборудованные гостиницы, объекты, у которых есть возможность подключить свет в случае аварийных ситуаций. Сегодня уже около 50 объектов по Абхазии могут принимать туристов в зимний период, в новогодние каникулы. Это уже большой прогресс. Многие уже готовят новогодние программы", - рассказал Гарцкия.

По его словам, в прошлые годы Абхазию в зимние праздники посещало от 20 до 30 тысяч туристов.

"Многие скажут, что это мало по сравнению с летним периодом. Но у нас небольшие города, и тысяча гостей в одном городе очень влияют на рынок, а значит на доходы населения", - отмечает глава Госкомитета по курортам и туризму.

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