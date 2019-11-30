19:17 30 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
как это по-русски

Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (228)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102891/55/1028915512.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191130/1028899206/Dever-snokha-shurin-Kak-posle-svadby-ne-zaputatsya-v-novykh-rodstvennikakh-.html

Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или веселая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”? Почему в жены предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака и что тянут супруги?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также:

Темы:
Подкасты РИА (228)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали
Птица возвращается в небо: Польша введет в строй советские МиГ-29
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться