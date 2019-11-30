"Ирландец" Мартина Скорсезе и еще 5 фильмов об ирландских гангстерах

﻿Честь и жестокость, цинизм и любовь к роковым женщинам, перестрелки и светские приемы. Время идет, меняется мода, но фильмы про мафию все так же популярны. Пять отличных фильмов для любителей нуара, безжалостных киллеров в строгих пальто и с "Томми-ганами" в руках.