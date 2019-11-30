19:16 30 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
© Sputnik

"Ирландец" Мартина Скорсезе и еще 5 фильмов об ирландских гангстерах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (228)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102858/70/1028587058.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191130/1028899216/Irlandets-Martina-Skorseze-i-esch-5-filmov-ob-irlandskikh-gangsterakh-.html

﻿Честь и жестокость, цинизм и любовь к роковым женщинам, перестрелки и светские приемы. Время идет, меняется мода, но фильмы про мафию все так же популярны. Пять отличных фильмов для любителей нуара, безжалостных киллеров в строгих пальто и с "Томми-ганами" в руках.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (228)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали
Птица возвращается в небо: Польша введет в строй советские МиГ-29
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться