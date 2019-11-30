"Ирландец" Мартина Скорсезе и еще 5 фильмов об ирландских гангстерах

Честь и жестокость, цинизм и любовь к роковым женщинам, перестрелки и светские приемы. Время идет, меняется мода, но фильмы про мафию все так же популярны. Пять отличных фильмов для любителей нуара, безжалостных киллеров в строгих пальто и с "Томми-ганами" в руках.
"Ирландец" Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах
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Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.