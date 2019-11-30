Дополнительное время: Бондаренко о рыболовном спорте

"Мы проводим кубки и чемпионаты Абхазии, с прошлого года проводим международные соревнования России и Абхазии. Через 10 дней в Абхазии на реке Бзыбь состоится кубок КЧР. Обычно мы проводили свои соревнования, либо совместные, а это первые российские мероприятия", - сообщил Бондаренко.

В Абхазии действует закон о рыболовстве, принятый еще в 1969 году. В связи с этим, по словам Бондаренко, Федерация рыболовного и охотничьего спорта Абхазии несколько раз подготавливали поправки к закону и направляли их в Парламент республики. Но не все их предложения были приняты.

Для того, чтобы сохранить численность рыбы в водоемах Абхазии, необходимо знать, какую именно рыбу можно вылавливать.

Минимальный размер форели, которую можно ловить – 25 сантиметров, эта рыба уже минимум один раз отнерестилась. Краснокнижного лосося брать вообще нельзя. Его осталось не так много. В реках Северного Кавказа лосося уже нет, так как нет выхода в Черное море.

В Краснодарском крае реки уже практически пустые. Основные две реки, куда заходит лосось на территории Абхазии, это Бзыбь и Кодор… Если на реке Бзыбь сделать полный запрет на лов рыбы, то через три года можно вернуться к уровню 20-30-летней давности, когда рыбы было очень много.

Если же не предпринимать меры, то Абхазию ждет судьба рек Кубани, считает Альберт Бондаренко.