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Планшеты, фейки, "с кем живете?": чего ждать от Переписи-2020

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Когда в следующий раз к нам придут переписчики? Почему они верят всем на слово? Как они ищут бездомных и кочевников? На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает?

Где вас перепишут, если вы живете в Москве, а ваша семья — в Саратове? И считаются ли постоянными жителями МКС космонавты, которые находятся на орбите?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде узнаём, где расположат переписные участки и будут ли там буфеты? Как переписаться самостоятельно и сколько времени это займёт?

Как вычисляют фейковые данные и наказывают ли тех, кто сообщает о себе неправду? Как не переписать человека дважды и никого не пропустить?

Как превратить перепись в увлекательную игру с детьми? Что такое домохозяйство и почему государству важно знать, с кем мы делим бюджет?

Эксперт эпизода — советник руководителя Росстата Павел Александрович Смелов рассказывает, что будет, если вы откажетесь отвечать на некоторые вопросы переписного листа и как посчитать тех, кто живет в одном городе, а на работу ездит в другой.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.
1:10 Когда к нам придут переписчики и когда пройдет перепись
2:00 Почему теперь можно переписаться самостоятельно на Госуслугах и сколько времени это займет
3:05 Как выявляют фейковые данные и наказывают ли за них
4:15 Где устроят переписные участки и будет ли там буфет
5:25 Почему переписчики верят на слово и не спрашивают никакие документы
6:20 С какого возраста можно самому ответить на вопросы переписного листа, и как превратить это в игру с детьми
8:10 Что такое постоянное и наличное население и где вас перепишут, если вы не живете в родном городе
9:55 Что такое домохозяйство и зачем государству знать, с кем мы делим бюджет
13:20 Как считают иностранных граждан в России и россиян за рубежом
14:15 Как переписчики ищут бездомных и кочевников
17:10 Как будут переписывать космонавтов
18:00 Сколько вопросов в переписном листе и какие они
20:55 Что будет, если отказаться отвечать на некоторые вопросы
22:25 На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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