Джиоев о заходе "Князя Владимира" в Сухумский порт: идеальная швартовка

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев после прибытия круизного лайнера "Князь Владимир" в порт Сухума оценил состояние главного порта Абхазии.

Круизный лайнер "Князь Владимир" пришвартовался в порту Сухума 2 декабря.

"Все прошло четко, по тому плану, который намечали. Погода идеальная, главное - нет ветра и волны. И судовые и береговая команды отработали все как надо и пришвартовались идеально", - отметил Джиоев.

Он напомнил, что нынешний заход лайнера – это тестовый заход без туристов, включающий в себя отработку подхода к причалу и пограничных процедур.

"Князь Владимир" прибыл в Сухум из Сочи и в скором времени вернется обратно.

"Первый заход лайнера с туристами мы планируем в мае и ожидается, что раз в четыре недели будет заход в Абхазию", - сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

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