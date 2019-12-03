Такие обстоятельства: Калягина о путевках в Абхазию на 2020 год

О путевках в Абхазию на 2020 год, как определяются цены на отели в стране, и о раннем бронировании в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

По словам специалиста, хотя многие отели еще не определились с ценами, отдых в Абхазии жестко не подорожает.

"Цены растут в зависимости от того, какие качества услуг добавляются. Если отель сменил качество предоставления услуг, например, открылся бассейн при отеле, то, может быть, тогда цена повысится, соответственно и качество услуг повышается. Если отель решил повысить уровень питания, добавили шведский стол или сделали ремонт в помещении и улучшили качество своего отеля, то отельер вполне может поднять цену, соответственно, тут должен быть баланс на качество", - сказала Калягина в беседе на радио.