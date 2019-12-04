Такие обстоятельства: Хагба о криминогенной ситуации в Абхазии

Политолог, преподаватель кафедры политологии и социологии кафедры АГУ, кандидат политических наук Беслан Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о причинах обострения криминогенной ситуации в стране и о путях преодоления кризиса.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе тяжело раненная Доминика Акиртава, спустя 12 дней она скончалась.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизнь вне опасности.

В беседе на радио политолог отметил, что в Абхазии нет примера успешной борьбы с преступностью. Одной сменой власти проблему не решить, должна быть нетерпимость в обществе, подчеркнул он.

"Мы никогда не построим страну, никогда ни одна страна не будет иметь дело с преступной, бандитской страной. У нас есть шанс выиграть в этой схватке, но надо иметь в виду, что вызов брошен серьезный, и мы должны быть начеку. Или мы построим страну успешную, хорошую, или такое состояние будет длиться десятилетиями, и неизвестно с какими последствиями", – сказал Хагба.