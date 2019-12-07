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"Вы искали работу в сентябре?": "странные" вопросы переписи

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Какую национальность указать, если в вас течет русская, татарская и украинская кровь? Считается ли грядка с помидорами источником средств к существованию? И зачем до сих пор задают вопрос о том, умеете ли вы читать и писать (причем даже в анкете на Госуслугах)?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде изучаем, как выглядит переписной лист, и какие вопросы в нем могут вызвать недоумение. Что делать, если вы не знаете год постройки дома, где живете? Зачем нужны переписные бланки Л, П и В, и какой из них предназначен для вас? Почему вас спросят, искали ли вы работу в сентябре, а не каком-то другом месяце? Можно ли (и нужно ли) назваться эльфом или марсианином?

Нюансы в переписных листах разбираем вместе с начальником отдела управления статистики населения и здравоохранения Росстата Владимиром Ворониным. А заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В.

Плеханова Елена Егорова объясняет, какие новые вопросы появились в переписи, и как на них отвечать.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!

  • 1:42 как будет выглядеть переписной лист (теперь он электронный)
  • 5:25 почему не только "знаете ли вы русский", но и "как его используете?"
  • 6:37 какую форму вам нужно будет заполнить – Л,П или В
  • 7:57 что делать, если не знаешь, когда построен дом и из чего его стены
  • 10:03 почему вопрос "владеете ли вы русским?" только 10-й в списке
  • 11:50 как будут учитывать "гномов" и "сибиряков"
  • 13:52 если в вас течет 4 разных крови - какую национальность указать
  • 17:00 кому задают вопрос "умеете ли вы читать"
  • 17:53 вопрос "вы искали работу в сентябре?": почему не декабрь или май
  • 18:56 огород – это источник средств, предпринимательство или хобби?
  • 21:10 почему разделили "дивиденды" и "доход от авторских прав"
  • 23:25 сколько времени уйдет на заполнение бланка, и как это ускорить

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Темы:
Подкасты РИА (235)
Теги:
перепись


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