"Вы искали работу в сентябре?": "странные" вопросы переписи

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде изучаем, как выглядит переписной лист, и какие вопросы в нем могут вызвать недоумение. Что делать, если вы не знаете год постройки дома, где живете? Зачем нужны переписные бланки Л, П и В, и какой из них предназначен для вас? Почему вас спросят, искали ли вы работу в сентябре, а не каком-то другом месяце? Можно ли (и нужно ли) назваться эльфом или марсианином?
Нюансы в переписных листах разбираем вместе с начальником отдела управления статистики населения и здравоохранения Росстата Владимиром Ворониным. А заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В.
Плеханова Елена Егорова объясняет, какие новые вопросы появились в переписи, и как на них отвечать.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
- 1:42 как будет выглядеть переписной лист (теперь он электронный)
- 5:25 почему не только "знаете ли вы русский", но и "как его используете?"
- 6:37 какую форму вам нужно будет заполнить – Л,П или В
- 7:57 что делать, если не знаешь, когда построен дом и из чего его стены
- 10:03 почему вопрос "владеете ли вы русским?" только 10-й в списке
- 11:50 как будут учитывать "гномов" и "сибиряков"
- 13:52 если в вас течет 4 разных крови - какую национальность указать
- 17:00 кому задают вопрос "умеете ли вы читать"
- 17:53 вопрос "вы искали работу в сентябре?": почему не декабрь или май
- 18:56 огород – это источник средств, предпринимательство или хобби?
- 21:10 почему разделили "дивиденды" и "доход от авторских прав"
- 23:25 сколько времени уйдет на заполнение бланка, и как это ускорить
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