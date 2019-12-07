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Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Лутук, Дрезина, Арья

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Вилюр, Карбюратор, Миллионер. Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей.

Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.

Слушайте и говорите правильно!

Эпизод подготовлен при участии Лены Лукьяновой, редактора, автора канала "Лингвошутки".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (235)


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