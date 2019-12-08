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Это надолго
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"Это надолго": всем ли подходят партнерские роды?

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Подкасты РИА (239)
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Мужчина на родах – это нормально? Что будет, если он все увидит? Партнёрские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнёр вовлечен в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, когда от партнерских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).

Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жен от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.

О том, как выбрать роддом и найти подходящего специалиста, можно прочитать здесь.

  • 2:25 что такое партнерские роды
  • 3:20 как понять, подходят ли они паре
  • 5:25 кто, кроме мужа, может стать партнером
  • 6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)
  • 8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье
  • 11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах
  • 13:35 сколько времени потребуется на подготовку
  • 15:55 может ли партнер присутствовать при кесаревом сечении
  • 18:20 правда ли, что папы падают в обморок
  • 20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным
  • 21:45 об отношениях в паре после партнерских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами
  • 23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Подкасты РИА (239)


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