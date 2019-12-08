01:49 09 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.72
  • EUR70.76
Поиск
Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102897/72/1028977213.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191208/1028957066/My-vse-umrem-Lechenie-raka-s-pomoschyu-redaktirovaniya-genov-.html

Вы готовы заплатить полмиллиона долларов, чтобы вылечиться от рака? Но с риском развития других заболеваний. Но навсегда. Но с вероятностью 80 процентов.

Метод лечения онкологических заболеваний с помощью генной терапии и CRISPR-технологий достаточно успешный – но при этом достаточно молодой, и теоретически многое может пойти не так.

Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие ещё ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии? На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.
Подкаст подготовлен при поддержке научно-популярного издания Биомолекула.

Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, об инновациях в разработке лекарств или о генетическом редактировании эмбрионов человека.

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет
Держи пять!: первый юбилей Sputnik Абхазия
"Держи пять!": первый юбилей Sputnik Абхазия
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться