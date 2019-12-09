Юрист Дзидзария рассказала, что станет "тормозом" для коррупции в Абхазии

Кандидат юридических наук, доцент, завкафедрой государства и права Абхазского госуниверситета Белла Дзидзария в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, с чего нужно начинать борьбу с коррупцией и что способствует незаконному обогащению.

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Как отметила Белла Дзидзария, коррупция является проблемой всемирной, несмотря на культурные различия, некоторые аспекты коррупции являются общими для разных стран.

"Проблема коррупции сейчас обсуждается очень часто. То, что она тормозит многие сферы и не дает им развиваться, очевидный факт. Получается, что недостаточно принятия одного закона. На мой взгляд, необходимо разработать целый механизм реализации этого закона. В Абхазии действует закон о противодействии коррупции, но тем не менее эта проблема остается. Для меня, как для ученого, самым важным является вопрос именно решения этой проблемы. Перенимая опыт международных антикоррупционных схем борьбы с коррупцией и приспосабливая их к нашим условиям, можно добиться результатов", - считает ученый.

По мнению Беллы Дзидзария, говорить об антикоррупционной деятельности нужно, начиная с верхов, имея ввиду должностных лиц органов государственной власти. Порождает коррупцию безнаказанность, отметила юрист.

"Изучая мировой опыт, я увидела, что привлекают к ответственности людей после того, когда их "снимали" с должности. Потому что основная проблема в том, что высшие должностные лица обладают иммунитетом от уголовного преследования. Привлечение к ответственности высших должностных лиц могло бы стать одним из первых шагов, которые могут остановить эту проблему. Наказали одного, двух – это будет "тормозом". Покажите мне одного человека, которого бы привлекли к ответственности за коррупцию?" - задает вопрос Белла Дзидзария.

Если только говорить о проблеме борьбы с коррупцией, она не решится, необходимо, чтобы закон начал работать, считает Дзидзария. По мнению ученого, борьба с коррупцией будет эффективной в том случае, если будет система, направленная не только против отдельных представителей власти, но и на третьих лиц, участвующих в схеме незаконного обогащения, в том числе представителей коммерческих структур.

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