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Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?

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Как раз накануне саммита в нормандском формате власти ФРГ вдруг решили заняться убийством грузино-чеченского бойца "армии Масхадова", застреленного в Берлине в конце августа. Высланы два российских дипломата.

Москва, сначала явно стремившаяся не привлекать к инциденту внимания, теперь доказывает Германии, что она приютила у себя террориста.
Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов цитируют все основные статьи на эту тему, появившиеся в прессе ФРГ за последние три месяца. И вот что интересно: журналистов почему-то мало интересует, как Зелимхан Хангошвили, числившийся в списках террористов, вообще оказался в столице Германии.
Известно, что посольство ФРГ в любой стране бывшего СССР – одно из самых строгих, немцы отказывают в визе по первому подозрению. Так почему же для участника боевых действий против российской армии и организатора терактов на Северном Кавказе было сделано исключение? Слушайте – и вы услышите ответ, подкрепленный переводами с немецкого.
Слушайте подкасты РИА Новости.

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Темы:
Подкасты РИА (242)
Теги:
высылка, дипломаты


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