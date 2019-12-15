Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своем теле и почасовой дружбе

Прослежу за вашим супругом. Стану другом на час. Продам свое грудное молоко. Это все реальные объявления людей, готовых немного подзаработать. Некоторые из этих способов кажутся совсем странными, но спрос есть. Что стоит за "легкими" деньгами?

В интернете можно найти десятки способов заработать без вложений. И это не сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Все гораздо проще: люди зарабатывают на своем теле и свободном времени. В топе объявлений – участие в клинических испытаниях, дружба на час, выполнение каких-либо поручений от выгула собак до помощи в одобрении ипотеки/выбивании долгов/разборе хлама в старом гараже (нужное подчеркнуть).

Иван, Сандра и Наталья решили немного подзаработать. Послушайте, что из этого получилось.

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