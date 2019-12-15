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Это надолго
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"Это надолго": как выйти из декрета и преуспеть

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Подкасты РИА (246)
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Долгий декретный отпуск обнуляет карьеру. Работодатели часто даже не рассматривают на позиции мам с маленькими детьми. Но иногда декрет "выбрасывает" на совершенно другой карьерный уровень.

Вынужденная перезагрузка открывает новые возможности и деньги. Как после декрета остаться востребованной и как трудовой кодекс защитит права молодой матери?

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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как выстроить разговор с работодателем, если у вас маленький ребёнок, но вы очень хотите выйти на работу. Уже завтра.

Как трудовой кодекс защищает мам после декрета? Сколько можно провести в декрете, чтобы не обесцениться профессионально? Чем заняться, если надоели "мамские" будни?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают ведущего менеджера по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре HeadHunter Александру Гомозову, которая сама недавно вышла из декрета.

Эпизод подготовлен в партнёрстве с порталом HeadHunter.

Начните бесплатный онлайн-марафон "Нежелезная леди", если не знаете, как совмещать роли жены, мамы и в тоже время хотите реализоваться в профессии.

  • 3:00 правда ли, что декрет – лучшее время для "перезагрузки" карьеры
  • 4:35 как работодатели относятся к мамам с маленькими детьми (даже если теперь она крутой тайм-менеджер)
  • 6:15 как трудовой кодекс защищает мам после декрета, и на что они могут рассчитывать
  • 9:30 как долго можно оставаться в декрете, чтобы не обесцениться на рынке
  • 10:45 кем работать в декрете
  • 12:15 в каких российских компаниях можно работать удаленно
  • 13:05 какие привлекательные для работодателя навыки получает женщина в декрете
  • 16:00 как маме быстрее адаптироваться к работе
  • 18:15 что сказать на собеседовании
  • 19:20 какие моменты нужно сразу обговорить с работодателем
  • 20:45 кто может помочь с резюме
  • 22:30 как определится, чем теперь заниматься

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (246)


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