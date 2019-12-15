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Допинг-скандал в зеркале иностранной прессы

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Становится ясно, что новое наказание от ВАДА будет самым суровым в спортивной истории. Спортсмены России в Японии, КНР и Катаре будут выступать как "нейтралы". Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов ищут ответ, почему.

Ответ – в самой западной прессе. С самого начала "допингового" скандала она, не читая докладов, верила любым обвинениям в адрес России. А рядом с темой допинга почему-то всегда шла политинформация об Украине. Или радость по поводу того, как огорчат запреты любящего спорт Путина.

Изучая статьи, сотрудники ИноСМИ помогают найти выход. Ведь чтобы его найти, надо оценить шансы на справедливость к нам в мировых СМИ. А шансы эти невелики. Хотя очевидны нарушения принципов: речь идет о коллективной ответственности, да еще наложенной несколько раз за одно и то же нарушение.

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