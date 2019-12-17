Читанава об ущербе от огневки в Абхазии: говорить о полной гибели самшита рано

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в беседе на радио Sputnik рассказал, что борьба с самшитовой огневкой дает положительный результат.

В Сочинском национальном парке, начиная с 2020 года, начнет действовать специальная программа по восстановлению популяции колхидского самшита, практически полностью уничтоженного завезенным вредителем – огневкой.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава в эфире радио отметил, что на территории республики везде, где распространялся естественный ареал самшита, наблюдается всходы молодой поросли.

По словам главного эколога, с помощью обработки самшита удалось снизить популяцию вредителя.

"Говорить о полной гибели самшита рано, процесс восстановления естественным образом продолжается. Огневка в Абхазии есть, но только в ущелье реки Бзыбь. Именно там локализована вся огневка. Усилиями наших мероприятий мы сможем подавить этого вредителя навсегда. Ежегодно при обработке наблюдается, что популяция снижается, и наступит такое время, что ее вообще не будет на территории Абхазии. Только если мы выпустим ее из ущелья, а вход и выход только центральную трассу, через горы она не перелетит, то, конечно, опасности будут подвергнуты все молодые всходы. Но наша задача держать ее там, а для этого сил и средств у нас достаточно", - сказал Читанава.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было насекомое.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.

Читайте также: