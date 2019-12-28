"Праздник к нам приходит": пять нестандартных новогодних фильмов

"Один дома", "Ирония судьбы", "Реальная любовь" — это, конечно, хорошо. Но что делать, если надоело каждый год смотреть, как Маколей Калкин опять удерживает осаду от воров, Женя Лукашин пьяный летит приставать к замужней незнакомке, а Гарри Поттер спасает мир.