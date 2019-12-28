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Они, кризис, нация и фемтех. Десять слов, лучше всего описывающие 2019-й

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191228/1029106136/Oni-krizis-natsiya-i-femtekh-Desyat-slov-luchshe-vsego-opisyvayuschie-2019-y-.html

Известное британское издание, не дождавшись конца года, составило список 10 главных слов 2019-го. Почему в него вошли слова "нация", "они" и "кризис"?

Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины "фемтех", "сэдфишинг" и "проснувшийся"? И почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?

Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (256)


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