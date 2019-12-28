Они, кризис, нация и фемтех. Десять слов, лучше всего описывающие 2019-й

Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины "фемтех", "сэдфишинг" и "проснувшийся"? И почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
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Известное британское издание, не дождавшись конца года, составило список 10 главных слов 2019-го. Почему в него вошли слова "нация", "они" и "кризис"?
Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины "фемтех", "сэдфишинг" и "проснувшийся"? И почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
Слушайте и говорите правильно!
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IT-школа Stemlaboratory открылась в Абхазии в сентябре 2018 года, и за это время обучение в ней прошли более 300 детей.
Игры детской футбольной лиги Абхазии, по результатам которых "Динамо" стало чемпионом, проходили с октября по ноябрь 2019 года.
Благотворительная акция "Ассир хамтас" (Подари чудо - ред.) для подопечных общественной организации "Киараз" проходит уже четвертый год подряд.
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