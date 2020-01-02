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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Мы все умрем: самые важные научные события за 2019 год

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Фотография черной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили специалистов из разных областей науки подвести своё заключение под уходящий год. 

Старые и новые гости подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" озвучивают список, по их мнению, самых громких, важных и многообещающих открытий и изобретений 2019-го год.

1:13 - Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ, рассказывает, какие прорывы в уходящем году удалось совершить в медицине.

15:48 - Федор Сенатов, доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС, объясняет, как новые открытия в физике материалов облегчат жизнь нам и – особенно! – нашим питомцам.

21:12 - Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук, делится своим списком главных событий 2019-го в области астрофизики и исследования космоса.

31:51 - Екатерина Русакова, редактор и журналист проекта N+1, говорит о достижениях биологов и археологов, благодаря которым мы смогли больше узнать о некоторых вымерших видах и отсрочить вымирание тех, что живут сегодня.
Слушайте подкасты РИА Новости.

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