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Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

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Темы:
Подкасты РИА (266)
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Sputnik Абхазия
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Какие темы были на первых полосах в этом году? Что обсуждал весь мир, чем журналисты пугали читателей, над чем смеялись в соцсетях? Кто стал настоящей звездой 2019 года: Путин, Зеленский, Джокер или, может, Грета Тунберг?

Настало время подвести итоги года и вспомнить самые громкие события. Перечислим основные темы прошедших месяцев, вкратце напомним, в чем была суть протестов в Венесуэле, как мир отреагировал на нового украинского президента, в чем оконфузился Дональд Трамп и почему некоторые объявили, что в России свершился "поворот на 180 градусов".

Еще раз пролистаем комментарии читателей в европейских, азиатских и американских газетах. Поищем сатиру и юмористические зарисовки – ни одна политическая коллизия в мире не обходится без шуток. Главный редактор ИноСМИ и его коллеги представляют заключительный эпизод 2019 года!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (266)


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