14:54 05 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
страхи

"Страхи/Ошибки": ревность

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (268)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102897/13/1028971374.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200105/1029146255/StrakhiOshibki-revnost.html

Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды «сорвался»? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?

Ревность – это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять?

Слушайте подкасты РИА Новости

Темы:
Подкасты РИА (268)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мышь, покорившая мир: Микки Маус с Аллеи славы
Зимние забавы: выступления силачей на турнире "Ледяной богатырь"
Способы сохранения елки
Как сохранить елку


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться