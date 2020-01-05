"Страхи/Ошибки": ревность

Ревность – это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять?
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Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды «сорвался»? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?
Ревность – это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять?
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Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79 году жизни.
Абхазская армия предприняла попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы республики 5 января 1993 года.
С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан - госпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021".
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