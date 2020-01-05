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"И пусть весь мир подождет": пять фильмов про лентяев

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Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов", хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.

Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов", в гробу вы видели постоянное саморазвитие и хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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Темы:
Подкасты РИА (269)


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