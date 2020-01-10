Смыр: задача МВД во время митинга в Сухуме – не допустить столкновения

Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр в интервью Sputnik рассказал о задачах по охране правопорядка во время митинга протеста в Сухуме.

Главная задача сотрудников правоохранительных органов, по словам министра внутренних дел, - это недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.

"Мы расставили людей вокруг президентского дворца, чтобы не было никаких эксцессов между сторонниками власти и оппозицией. Кроме нас, там еще и сотрудники спецподразделения. Наша задача - не допустить столкновения и кровопролития между людьми. Пока митингующие там, наши люди тоже будут стоять", - сообщил Смыр.

Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного Собрания.

Депутаты делегировали к Раулю Хаджимба пятерых своих представителей. Президент выслушал требования митингующих и сказал, что пока не готов дать окончательный ответ и ему надо подумать над тем, как разрядить ситуацию.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента. Проект был принят депутатами.

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