Килба о штурме правительственного здания Абхазии силовиками: зависит от переговоров

Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба в интервью Sputnik сказал, что главной задачей является недопущение столкновения между оппозицией и сторонниками власти.

Поставлена задача президентом обеспечить безопасность тех мероприятий, которые проводятся в здании и вокруг зданий комплекса Администрации президента и правительства, сказал Килба.

"Главнейшая задача - чтобы не пострадали люди, и там и там наши граждане, это определяющая задача. А если у кого-то есть мысли, что, возможно, будет штурм, он мог бы быть и через два часа после захвата, но мы этого не сделали и не планировали, но исключить я не могу, все зависит от поведения и тональности переговоров, если они будут. Ультимативно вопросы не решаются. Переговоры предусматривают взаимные уступки, но не ультиматумы", - сказал Килба.

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Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выпустила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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