Маркедонов: Абхазия нуждается в новой политической повестке и в новых лицах

Политическая турбулентность в Абхазии – это не новость, отметил Сергей Маркедонов в интервью Sputnik.

"Мы видим серьезный политический раскол, который уходит корнями к началу девяностых годов. Это борьба сторонников первого президента Ардзинба и Александра Анкваб. В разных конфигурациях на новом витке это противостояние происходит. Мы видим и поводы конкретные. Причины более глубокие – это раскол политического класса, отсутствие новой повестки дня, которая могла бы объединить все общество. Была повестка дня, которая касалась противостояния с Грузией и утверждения отдельного существования Абхазии от Грузии. Эта повестка дня давно отработана. Никакой новой стратегической серьезной повестки мы не видим", - сказал Маркедонов.

Одной из причин сложившейся в Абхазии ситуации Маркедонов назвал наступление криминала… Нужны новые цели, нельзя все время апеллировать ситуацией 90-х годов. Нужна новая повестка. И, конечно, Абхазии нужны новые лица. Те фигуранты, которых мы видим, - это старые знакомые, которые делали политику в Абхазии в начале 90-х – 2000-х годов.

"То, что криминальные инциденты в Абхазии проходят все чаще и то, что они остаются без должной реакции, ставит под вопрос силу власти и в целом абхазского проекта.

Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания правительства в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Совбеза республики Мухамед Килба в пятницу 10 января.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>