Атаев о ситуации в Абхазии: рейтинг государства снизился, но драматизировать не стоит

Крайность, которая произошла сейчас в Абхазии и в 2014 году, это не спровоцированное, не созданное из-за рубежа, как это имеет место в ряде постсоветских стран, и это надо учитывать, сказал Атаев в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Это спонтанное волеизъявление, действие обиженной пассионарной части населения, и я думаю, что именно в абхазском варианте драматизировать ситуацию не стоит, потому что да, безусловно, есть вандализм, есть нецивилизованное политическое действие, потому что захват здания правительства и блокирование деятельности Кабинета министров, и как следствие незапланированный выезд из Администрации президента и размещение его в резиденции, это все, безусловно, понизило рейтинг абхазского государства, но излишне драматизировать не стоит. Я смотрел хронику внимательно и следил за тем, как происходил захват и как себя вели митинговавшие. Была дезорганизация в рядах митингующих, не было политического клича, который одновременно был политическим действием. Поэтому я не вижу здесь серьезной негативной составляющей. Но, безусловно, за этот акт должен кто-то ответить, ведь Абхазия - цивилизованное государство, признанное на международном уровне, это состоявшееся государство", - сказал Атаев.

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Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента. В результате здание было захвачено. Главное требование митингующих - отставка президента и назначение новых выборов.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

После произошедшего президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

10 января вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре повторных выборов главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

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