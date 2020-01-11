Гогия о решении Верховного суда Абхазии: ЦИК остается при своем мнении

Любое решение ЦИК может быть обжаловано судом и любое решение суда должно быть выполнено сказал Гогия.

"Все устали, все очень напряжены, хотим поставить точку в наших спорах и разногласиях. Мы, Центральная избирательная комиссия, в любом случае остаемся при своем мнении, но есть решение суда. Я говорил всегда, что любое решение ЦИК может быть обжаловано судом и любое решение суда должно быть выполнено. Мы действуем в рамках закона и пытаемся всем объяснить это. Однако, парламентарии в срочном порядке, должны просмотреть наше выборное законодательство, где даже по статье о повторных выборах есть огромное количество непониманий. Если читать статью по порядку проведения повторных выборов то, даже не будучи юристом, можно задаться вопросами, но не взирая ни на что мы будем принимать решения так, как мы понимаем", - сказал Гогия.

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В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

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