Габния о поправках в избирательное законодательство: должны быть четкими и ясными

Член ЦИК, юрист и глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния в интервью Sputnik сказал, что Парламент страны должен решить проблему в трактовке статьи 19 в части второй, где речь идет о подсчете голосов при повторном голосовании.

Закон должен четко и ясно регламентировать всякую ситуацию подчеркнул Габния.

"Трактовка статьи 19 в части второй спорная, как быть, когда у нас повторное голосование, и как вести подсчет. Я член ЦИК и один из тех, кто принимал решение по итогам президентских выборов. Я соблюдаю закон и решение кассационной коллегии для меня тоже закон. Но у меня есть мнение, как у члена ЦИК, что я не ошибся (при оглашении итогов президентских выборов – ред.). Но чтобы таких ситуаций не было, нужно вносить изменения в закон, чтобы закон четко и ясно регламентировать всякую ситуацию. Наше законодательство не такое, чтобы каждая статья автономно работала, нет, все зависит и от других статьей. Думаю, эти проблемы должен решить Парламент, чтобы понимание у всех было единым всеми участниками процесса. Избирательная комиссия принимает решение на основе своих знаний, а когда в законе написано четко, тогда мы не будем интерпретировать, поэтому, я думаю, надо вносить поправки в избирательное законодательство Абхазии, касаемо подсчета голосов при повторном голосовании, чтобы не было в будущем коллизий ", - сказал Габния.

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Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В 15:00 10 января в Верховном суде Абхазии началось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановил назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону, решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

По словам представителя ответчика ЦИК в суде Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.