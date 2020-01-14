Литовкин об ответе НАТО на "Искандеры": меняют причину на следствие

В НАТО анонсировали ответ на размещение российских ракет "Искандер-М"с новой ракетой. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление.

НАТО анонсировала ответ на размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", сообщает РИА Новости. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, военный блок намерен "работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения с новой ракетой".

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729 –ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", – цитирует агентство слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.По его словам, министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.

НАТО путает причину со следствием, говоря об ответе на размещение Россией комплексов "Искандер-М", заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"НАТО готовит размещение американских ракет средней дальности на территории Европы. Для этого они находят повод в размещении Россией оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Как обычно, альянс меняет причину со следствием. Россия разместила свои "Искандер-М" в ответ на развертывание в Румынии и Польше американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore", - пояснил Литовкин.

Эксперт напомнил, что Москва заранее предупреждала США и НАТО о том, что в ответ на системы, которые могут применять крылатые ракеты средней дальности, запрещенные ДРСМД, ответит размещением "Искандеров-М".

"Теперь натовцы, совершенно об этом не вспоминая, говорят о развертывании своих ракет в ответ на действия России. Но мы этого не боимся, Москва не будет убирать свои "Искандеры", они защищают российскую территорию и национальные интересы. Поэтому пусть НАТО ищет причину в себе, а не в России", - отметил Литовкин.

В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.

В Москве, в свою очередь, не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода Вашингтона из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.

Минобороны России подчеркивало, что США приняли решение выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения по 9М729.