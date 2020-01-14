Ахба рассказала, когда на побережье Абхазии ожидается минусовая температура

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы республики Лариса Ахба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия, когда ожидается понижение температуры воздуха в эти зимние дни.

Погоду в первой половине января формировал в основном западный антициклон, и потому до 17 числа нынешнего месяца будет тепло, рассказала метеоролог Лариса Ахба.

"Погода будет постепенно меняться. Дело в том, что уже в третьей декаде января, немного будет оказывать влияние восточная периферия азиатского антициклона, так называемый сибирский антициклон. Температура опустится, правда таких сильных холодов не будет. На побережье от -2 до +2 градусов, местами -3 градуса может быть. Примерно с 21-го января холод будет постепенно приближаться. Это ориентировочный прогноз, пока мы так видим. 24-25 января пойдет дождь со снегом, а на возвышенностях возможен мокрый снег, в предгорьях и горах - снег. Обычно январь самый холодный месяц в сезоне, но в этом году он не будет таким холодным и снежным как в 2015-2016 годах", - рассказала Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия.