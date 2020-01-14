Сноубордист Пачулия: Абхазия - идеальная зона для фрирайда

Чем привлекает Абхазия любителей фрирайда и о своей мечте встать на доску в беседе на радио Sputnik рассказал сноубордист Сандрик Пачулия.

Естественный рельеф снежных гор Абхазии – идеальная зона для любителей фрирайда, сказал Пачулия в эфире радио.

"Относительно недалеко от нас уже есть подготовленный горнолыжный курорт, который на достойном уровне. А Абхазия зона, где люди должны кататься именно по естественному рельефу. У нас идеальные условия, идеальные горы, склоны и эта зона фрирайда. У нас уже было несколько сезонов хели-ски, то есть с помощью вертолета людей закидывают на вершину и они съезжают с этой вершины. Это люди с хорошей подготовки - минимум оборудования, но в тоже время максимум выхлопа адреналина", - отметил Пачулия.

Сноубардист признался, что снежные склоны всегда его привлекали, мечтал однажды встать на сноуборд.

"Сноуборд - мечта детства. Я смотрел фильмы, где профессиональные райдеры катались по трассе, катали фрирайд, и меня это завораживало, всегда мечтал попробовать. После олимпиады в Сочи, все склоны были доступны для простых граждан, и я поехал попробовать, после я уже влюбился в сноубординг", - рассказал Пачулия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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