Читанава о путине: может показаться, что рыбу вылавливают близко от берега, но это не так

Активный промышленный улов хамсы, по словам начальника Госуправления по экологии Абхазии Савелия Читанава, в республике начался 26 декабря. Общий допустимый улов - 27 тысяч тонн.

"Перерабатывающим заводам, их у нас семь, передано распоряжение Кабмина, квоты между ними распределены. В этом году рыба хорошая, по отзывам технологов завода, она жирная и по размерному ряду выше среднего. В прошлом и позапрошлом году ситуация была иная", - сообщил Читанава.

По его словам, контроль улова рыбы осуществляется совместно с российскими пограничниками круглосуточно, как и в прежние годы. Проверяются суда, которые вылавливают рыбу, на наличие запрещенных средств лова.

"Нарушений в этом году пока не зарегистрировано. Единственное нарушение в районе Пицунды. Российские пограничники нам представили материал, будем им заниматься сразу после выходных. А в целом, нормы предписания, которые мы выдаем вместе с лицензией, пока выполняются", - сказал Читанава на радио Sputnik Абхазия.

Он также сообщил, что к нему поступил звонок о том, что в районе Синопа сейнера близко от берега вылавливают рыбу, но это не подтвердилось.

"Визуально, на самом деле казалось, что они на расстоянии вытянутой руки стоят. Я позвонил начальнику Пограничной службы, он мне сказал, что там стоит катер, и если бы было нарушение, его поставили бы в известность. Я попросил, чтобы он проконтролировал и дали знать. Перезванивает через 15 минут и сообщает, что они (рыболовные сейнеры - ред.) стоят за 500-метровой зоной. С берега же кажется, что очень близко, но это обман зрения. То, что иной раз выкладывается в социальных сетях, - визуально наблюдаемые нарушения, они не всегда соответствуют истине", - сказал Читанава.

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