Мартынов: "площадная история" в Абхазии указывает на низкое качество выборов

Прошедшие осенью выборы не разрешили ни одного противоречия, которые складывались на протяжении нескольких лет во внутренней политике Абхазии, сказал Мартынов в эфире радио.

"Эта история не новая, не сегодняшнего дня. Последние несколько лет в Абхазии имеет место быть перманентная напряженность, и прошедшие прошлой осенью президентские выборы этих противоречий не сняли. В этом, собственно, главная проблема - в качестве проведения президентских выборов прошлой осенью. Дело не в том, что столкнулись силы, а в том, что прошедшие выборы не разрешили ни одного противоречия, которые складывались на протяжении нескольких лет во внутренней политике Абхазии. Связано это в первую очередь… Начиная со скоропостижной смерти Багапш. Потом, соответственно, пришли его оппоненты. Потом эта бесконечная история. Ни одной власти, кроме Багапш, не удалось достигнуть консенсуса абхазских элит. И, соответственно, те выборы, которые там проходили, не решили ни одной из этих задач, проблем и противоречий", - сказал Мартынов.

Политолог отметил, что площадная история с захватом административных зданий не вполне цивилизованная форма власти.

"Я надеюсь, что объявленные на 22 марта президентские выборы состоятся ровно в том качестве, в котором и должны проходить президентские выборы. В том числе и по решению задач внутриэлитного противостояния, внутриэлитной борьбы. В конце концов, любые выборы, по большому счету, - это цивилизованная форма борьбы за власть. То, что мы не в первый раз видим в Абхазии площадную историю с захватом административных зданий, это, конечно, не вполне цивилизованные формы смены власти, на мой взгляд, это прямо указывает на недостаточное качество тех выборов, которые имели место быть", - сказал Мартынов.

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В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года.