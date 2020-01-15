Малия об Адиле Аббас-оглы: пример высокого благородства и преданности Абхазии

О ценностях, которые представляют книги Адиле Аббас-оглы, и что дают они современникам, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала директор мемориального музея имени Нестора Лакоба Людмила Малия.

Ушла из жизни писательница Адиле Аббас-оглы, которая в истории Абхазии оставила неизгладимый след, она единственный человек из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба, которая выжила после сталинских репрессий.

"Я думаю, что нашей молодежи это надо читать, потому что Адиле - это пример высокого благородства и преданности своей стране, родине. В ней были все признаки благородной морали, которую сейчас мы стали утрачивать. Она всегда жила своими воспоминаниями и очень дорожила ими. Она всегда хотела видеть независимую Абхазию, чтобы молодежь относилась с любовью к тем, кто сложил голову за Родину. Конечно, многое ей не нравилось, он считала, что надо воспитывать в молодежи любовь к Родине, которая в ней всегда ярко присутствовала", - сказала Малия.

Малия призналась, что она всегда восхищалась речью Адиле Аббас-оглы и любила, когда писательница говорила именно на абхазском.

"Как Адиле говорила на абхазском, могли говорить только старцы из глубоких деревень. Она мудро и красиво излагала свои мысли. Я получала удовольствие, когда слышала из ее уст абхазскую речь, редко кто сейчас говорит как Адиле", - сказала Малия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях. Второе, дополнительное издание книги вышло под названием "Моя Абхазия… Моя судьба".