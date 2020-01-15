Крутаков об отставке правительства России: смена политической конструкции в стране

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", - отметил он.

В ответ Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, однако заметил, что "не все получилось".

Президент также попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава.

Отставка правительства - не техническая часть, а решение, которое меняет политическую конструкцию в стране , отметил в эфире радио Sputnik политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

"Заявленные позиции в послании Федеральному собранию президента обретают совершенно другой смысл. То есть, это не просто желание подхлестнуть старую машинку, а смена формата и команды, которая будет выполнять запрос на новые смыслы, форматы решения проблематики, которая стоит перед страной, на новые лица очень высок. Я думаю, будет реальная смена формата и, конечно, это поднимает на другой уровень само послание президента, теперь это уже реальное политическое действо",- сказал Крутаков.