23:17 15 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.43
  • EUR68.37
Поиск
Леонид Крутаков
© Sputnik

Крутаков об отставке правительства России: смена политической конструкции в стране

Радио
Получить короткую ссылку
4410
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102261/40/1022614023.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200115/1029246150/Krutakov-ob-otstavke-pravitelstva-Rossii-smena-politicheskoy-konstruktsii-v-stran.html

Политолог Леонид Крутаков прокомментировал в эфире радио Sputnik отставку российского правительства .

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", - отметил он.

В ответ Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, однако заметил, что "не все получилось".

Президент также попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава.

Отставка правительства - не техническая часть,  а решение, которое меняет политическую конструкцию в стране , отметил в эфире радио Sputnik  политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ  Леонид  Крутаков.

"Заявленные позиции в послании Федеральному собранию президента обретают совершенно другой смысл. То есть, это не просто желание подхлестнуть старую машинку, а смена формата и команды, которая будет выполнять запрос на новые смыслы, форматы решения проблематики, которая стоит перед страной, на новые лица очень высок. Я думаю, будет реальная смена формата и, конечно, это поднимает на другой уровень само послание президента, теперь это уже реальное политическое действо",- сказал Крутаков.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Они были первыми: самые яркие кадры в истории вручения "Оскара"
Высокий полет при низких темературах: зимние маневры Ту-95МС
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться