Скорик: в сезон вирусных инфекций антибиотики бесполезны

15 января в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения республики под руководством министра Тамаза Цахнакия состоялось рабочее совещание с участием главных врачей медучреждений и главных специалистов Минздрава, на котором, в частности, речь шла о профилактике сезонного гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава и социального обеспечения Абхазии.

В интервью радио Sputnik Абхазия главный врач республиканской СЭС Людмила Скорик сообщила, что в настоящее время в стране уровень заболеваемости вирусными инфекциями находится в сезонных рамках.

"Больше вирусных инфекций наблюдается среди детского населения. Взрослые в лечебные учреждения обращаются мало, потому что это не грипп, серьезных случаев нет, и лечение проходит на дому без лекарственных препаратов. И это радует. Населению ни в коем случае нельзя необдуманно принимать препараты, которые не назначаются врачами. У нас очень любят самостоятельно принимать антибиотик. А в сезон вирусных инфекций антибиотики бесполезны. Он (министр здравоохранения и социального обеспечения – ред.) четко нацелил на то, что при обращении в лечебные учреждения, чтобы ни в коем случае необдуманно, без показаний не назначали препараты, которые не эффективны в сезон вирусных инфекций", - рассказала Людмила Скорик.

Глава СЭС также отметила, что повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями ожидается в конце февраля, как это происходит ежегодно.