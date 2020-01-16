Мишустин о задаче на посту премьер-министра России: новое качественное управление

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил перед депутатами Государственной Думы, в чем, по его мнению, успех управления государством.

Государственная Дума России дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны, передает РИА Новости. Важнейшим вопросом в своей работе Мишустин навал новое качественное управление.

"Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики и, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать. В Послании обозначены приоритеты, которые стоят перед правительством России. Прежде всего это повышение реальных доходов граждан. Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл, а для этого в ближайшее время принять ряд законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно", - сказал Мишустин на заседании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января после выступления президента России перед Федеральным собранием объявил о том, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.

Путин в ходе встречи с главой ФНС предложил ему стать премьер-министром, тот согласился.

Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института.

Мишустин является доктором экономических наук.

С 1992 года по 1995 год он возглавлял тестовую лабораторию Международного компьютерного клуба. В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года Мишустин становится заместителем руководителя Государственной налоговой службы России.

В 1999-2004 годах – заместитель министра России по налогам и сборам. А с 2004 года по 2006 год Мишустин был во главе Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.