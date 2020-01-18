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Как вы это делаете

"Как вы это делаете?!": женщина-детектив о прослушке, сектах

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Подкасты РИА (270)
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Причин обратиться к частному детективу много, но всегда ли люди действительно готовы услышать правду? Отвечает частный детектив Олеся Александровна.

Муж стал скрытным, а из дома пропадают деньги. Ребенок попал в плохую компанию и не ночует дома. Кажется, что жена изменяет. Нужно проверить сотрудника на связь с конкурентом. Шантажируют неизвестные. 

Почему и мужчины, и женщины больше доверяют женщине-детективу в вопросе измены? Может ли детектив на самом деле прослушивать телефон, читать частную переписку и следить за человеком? Как выглядит типичный заказ и типичный клиент? И почему люди не идут в полицию, когда понимают, что попались на уловку мошенников?

Про выдумки в сериалах и реальнее будни рассказывает частный детектив с 13-летним стажем Олеся Александровна:
01:30 Проверка бизнес-партнёра, неверные мужья и опасные няни. Как выглядит типичный заказ детектива сейчас и пять лет назад

03:25 Как начисляется зарплата детектива и почему только жулики берут деньги за результат

04:40 Прослушка и использование спецсредств: мифы из сериалов

07:40 Маниакальное преследование или почему детектив может отказать клиенту

13:45 "Узнаю — разведусь!" Зачем люди приходят к ней, и какой процент действительно разводится

15:00 Как сказать клиенту, что жена ему изменяет

16:30 Можно ли быть детективом и не разочароваться в людях

17:00 Думали, что сын увлекся наркотиками… Обоснована ли мнительность родителей?

20:10 Криминальное прошлое и промышленный шпионаж. Зачем проверяют бизнес-партнеров и сотрудников

21:15 Игроманы и сектанты. Легко ли "вернуть мужа в семью"?

25:40 "Открылась гадалке". Почему люди не идут в полицию?

29:30 Почему детектив получает угрозы

31:20 Про новый закон о детективной деятельности

32:30 Мнительность и быстрый поиск. Какие навыки помогают и мешают детективу в личной жизни

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Подкасты РИА (270)


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