22:55 18 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Поиск
посмотрим

"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (271)
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/06/1029020681.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200118/1029205239/Khochu-million-dollarov-pyat-filmov-o-vnezapnom-bogatstve-.html

Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далекого родственника или крупный выигрыш в лотерею.

Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас все же есть богатая и пожилая тетушка.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также:

Темы:
Подкасты РИА (271)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото
Небо над Москвой: салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Крещение Господне в Абхазии: место, время и советы по подготовке


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться