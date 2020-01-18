"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далекого родственника или крупный выигрыш в лотерею.

Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас все же есть богатая и пожилая тетушка.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также: