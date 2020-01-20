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Зураб Барциц
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Барциц о проблемах приставов Абхазии: главный рычаг давления на должника не работает

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200120/1029264866/Bartsits-o-problemakh-pristavov-Abkhazii-glavnyy-rychag-davleniya-na-dolzhnika-ne-rabotaet.html

Главный судебный исполнитель республики Зураб Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, доработка каких нормативно-правовые актов может сделать работу ведомства более эффективной.

Согласно закону "Об исполнительном производстве", в отношении граждан, имеющих денежные долги, можно применять ограничение выезда из страны. Однако, как отметил Барциц, этот рычаг давления на должника в стране не работает.

"Это мировая практика. Все страны используют это в качестве основного рычага давления на должника. У нас это фактически не работает. Наши должники ездят в Грузию и Россию. Когда закон был только принят, все спрашивали, интересовались, насколько это эффективно будет исполняться. Получилось так, что это ограничение должны исполнять пограничники, но на данном этапе у них нет технической возможности, чтобы иметь списки должников. Есть и другой путь. Паспортная служба по закону тоже имеет право гражданам, которые имеют долги, не выдавать загранпаспорта. Но сейчас можно пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту, поэтому должники не пользуются при пересечении границы загранпаспортами", - рассказал Зураб Барциц.

Также, по словам главного судебного исполнителя, из-за пробелов в законодательстве, изъятые в пользу государства автотранспортные средства невозможно реализовать, в связи с чем они годами находятся на штрафстоянках и ветшают.

Служба судебных исполнителей начала работать в Абхазии в мае 2017 года.



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