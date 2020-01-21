Лакербая о "серых" экскурсоводах: проблема будет существовать всегда

Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Госкомитета Абхазии по курортам и туризму Кристина Лакербая рассказала на радио Sputnik о том, какова ситуация с нелегальными экскурсоводами.

Проблема нелегальных экскурсоводов существовала всегда и вряд ли разрешится, считает начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Госкомитета Абхазии по курортам и туризму, кандидат экономических наук Кристина Лакербая.

"Эта проблема будет существовать всегда. Любой житель Абхазии, имея на то официальное разрешение или нет, может выступать в качестве экскурсовода, но качество работы будет соответственно разное. В основном серые экскурсоводы – это те, кто приезжает со своей группой со стороны Российской Федерации. К сожалению, на всех управы нет. Есть, кого мы можем остановить и запретить эту деятельность, но на всех просто сил нет", - сказала Лакербая.

В Абхазии более трех лет действует "Положение об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму". На базе Абхазского госуниверситета, Гагрского гуманитарно-промышленного колледжа и Сухумского государственного колледжа открыты курсы по подготовке экскурсоводов. В течение трех месяцев любой желающий может обучаться, затем пройти государственную аттестацию и получить разрешение на проведение экскурсий. Прием документов в этом году осуществляется с 20 января по 20 февраля.