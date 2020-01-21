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Когония: кандидат в президенты обязан выступить на абхазском языке в телеэфире

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Зампредседателя лингвистической комиссии, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония рассказал журналистам, какие требования предъявит лингвистическая комиссия к кандидатам в президенты Абхазии.

Выборы президента Республики Абхазия, по решению Центризбиркома страны, состоятся 22 марта 2020 года. Лингвистическая комиссия ужесточит требования к кандидатам на пост президента республики на знание абхазского языка, сказал зампредседателя лингвистической комиссии, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

"Наше главное требование к кандидату – кандидат в президенты в обязательном порядке должен выступить на государственном телевидении на абхазском языке, не иначе. Это наше первое условие. Все эти решения члены лингвистической комиссии запротоколировали… Я никогда не пропущу того кандидата, который не пройдет этот экзамен, все этапы комиссии. Я впервые участвую в комиссии, и мне сложно судить, как сдали экзамен кандидаты, которые потом в эфире не смогли разговаривать на абхазском языке. На сей раз мы решили ужесточить этот барьер", - рассказал Когония.

Лингвистическая комиссия проведет экзамены для кандидатов в президенты Абхазии 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.

 



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